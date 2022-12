Aliança de Netanyahu fez nascer o governo mais à direita de Israel

Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro mais antigo de Israel, ocupa um cargo que nos últimos tempos provocou receio e impasse quanto ao futuro e prosperidade do país. Foi destituído há 18 meses para dar lugar à coligação entre Yair Lapid e Naftali Bennett, mas o seu afastamento foi "sol de pouca dura". Vê-se novamente a um passo do poder e prepara-se para comandar a coligação mais à direita da história do país. Este resultado levanta preocupações generalizadas sobre o futuro de Israel como uma democracia liberal.

O anúncio foi feito esta quarta-feira e gerou uma onda de preocupação entre o povo israelita. Benjamin Netanyahu está de volta, e com ele um governo formado pelo partido conservador Likud e outros cinco partidos de extrema-direita e ultraortodoxas. Porém, retomar o cargo implicou novos acordos com os seus parceiros, que levantaram dúvidas sobre a permanência de Israel como um Estado de direito democrático.

Netanyahu vai liderar a coligação composta por membros que procuram derrubar o sistema jurídico, reduzir a autonomia palestina na Cisjordânia, fortalecer de forma mais premente o caráter judeu de Israel e maximizar o apoio do Estado aos judeus mais religiosos. Segundo o jornal norte-americano "The New York Times" durante as últimas semanas, alguns especialistas, revelaram que a posição do primeiro-ministro estava mais enfraquecida e dependente, uma vez que este se viu forçado a concordar com algumas das propostas que mudam e limitam os poderes do sistema jurídico. Tudo isto porque Netanyahu está a ser julgado por corrupção e os partidos mais liberais recusaram integrar um governo liderado por um primeiro-ministro que está sob indício criminal.