Alpinista desaparecida salva após ser vista por passageiro de comboio

Uma alpinista, que passou dois dias desaparecida no deserto do Colorado, EUA, foi resgatada após ter sido vista a acenar, do outro lado do rio, por um passageiro que seguia a bordo de um comboio que passava perto do local.

A mulher identificada na casa dos "20 e poucos anos da área asteca do Novo México" foi resgatada após passar "duas noites no deserto", de acordo com um post do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de San Juan, Colorado, no Facebook.

A alpinista estava a fazer uma caminhada no Colorado Trail, na área de Deer Park, junto ao rio Animas, quando se aproximou de um penhasco para tirar fotografias e caiu, acabando por partir uma perna.

Contou que perdeu a consciência após a queda e, apesar de uma concussão na cabeça e uma perna partida, conseguiu rastejar até às margens do rio para pedir socorro.

O incidente aconteceu perto de uma linha ferroviária e a alpinista passou a noite ao relento ferida. Só no dia seguinte, à passagem do primeiro comboio com destino a Silverton é que a vítima foi detetada. Uma passageira a bordo viu a mulher em perigo e angustiada, acenando freneticamente, da outra margem do rio. O comboio parou e a mensagem foi passada ao responsável por supervisionar a linha, Delton Henry, como conta o jornal "Durango Herald".

A ajuda chegaria num segundo comboio, 45 minutos depois, onde viajavam um engenheiro e uma bombeira. A dupla atravessou o rio para avaliar os ferimentos e ficar com a alpinista até que uma equipa de emergência chegasse.

Por se encontrar numa zona de difícil acesso, a mulher teve de ser resgatada de helicóptero, com recurso a um sistema de cordas, que permitiu içá-la, e foi transportada para o Hospital Montrose.

Mais tarde, a passageira que avistou a mulher em perigo, foi recompensada com a restituição do valor pago pela viagem.