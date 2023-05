Alpinista nepalês escala o Evereste pela 27.ª vez

JN / AFP Hoje às 08:11 Facebook

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou o topo do Monte Evereste pela 27.ª vez esta quarta-feira, recuperando o recorde de maior número de picos da montanha mais alta do mundo.

Kami Rita Sherpa "alcançou com sucesso o cume esta manhã guiando um alpinista vietnamita", disse à AFP Mingma Sherpa, da Seven Summit Treks, organizador da expedição.

Com 53 anos, o nepalês detinha o título geral desde 2018, quando escalou o Evereste pela 22.ª vez, ultrapassando a marca anterior que dividia com outros dois alpinistas, ambos já reformados.

Apelidado de "o homem do Everest", Sherpa nasceu em 1970 em Thame, uma vila nos Himalaias conhecida como um terreno fértil para montanhistas de sucesso. Ao crescer, Sherpa observou o pai e depois o irmão vestirem equipamento de escalada para participar em expedições como guias de montanha.

Guia por mais de duas décadas, Kami Rita Sherpa chegou ao cume pela primeira vez em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial. Desde então, escalou o Evereste quase todos os anos. Em 2019, alcançou o cume duas vezes em seis dias.

Os guias nepaleses, geralmente da etnia sherpa dos vales ao redor do Evereste, são considerados a espinha dorsal da indústria da escalada e assumem enormes riscos para transportar equipamentos e alimentos, consertar cordas e escadas.

Cinco mortes esta temporada

Enquanto isso, um alpinista moldavo de 46 anos morreu na montanha no mesmo dia - a quinta fatalidade da temporada. Três alpinistas nepaleses morreram na montanha no mês passado, quando um bloco de gelo glacial caiu e os arrastou para uma fenda profunda enquanto atravessavam a traiçoeira cascata de gelo Khumbu numa missão de abastecimento.

O Nepal abriga oito dos 10 picos mais altos do Mundo, incluindo o Evereste de 8849 metros, e recebe centenas de aventureiros todas as primavera, quando as temperaturas são quentes e os ventos normalmente calmos.