Altar com 40 crânios usado por cartel de droga encontrado no México

A Polícia mexicana encontrou, na semana passada, mais de 40 crânios, dezenas de ossos e um feto dentro de uma jarra de vidro, num altar satânico, num bairro ocupado por um cartel de droga, na Cidade do México.

Imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México (em cima) mostram vários crânios em torno de um altar e, ao centro, uma cruz adornada com uma máscara de madeira com chifres. À direita, uma parede pintada com vários símbolos que incluem uma pirâmide por baixo de uma mão, vários corpos celestes e a cabeça de uma cabra com um hexagrama entre os chifres. E em frente à parede, dezenas de paus de madeira com marcas coloridas. O cenário mostra um "altar satânico", supostamente usado por membros de um cartel de drogas para se tornarem "imunes a balas", escreve a imprensa local.

As autoridades - que também encontraram facas, 40 maxilares, 30 ossos de pernas e braços e, num frasco de vidro, um feto, que ainda não está claro ser humano - estão a investigar a procedência dos restos mortais.

As descobertas foram feitas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, que teve lugar na semana passada no bairro de Tepito, e que culminou na apreensão de dois laboratórios usados para produzir drogas sintéticas, 50 quilogramas (kg) de substâncias usadas para a produção de drogas, mais de duas toneladas de canábis e 20 kg de cocaína, bem como uma quantidade não especificada de dinheiro, lança "rockets" e granadas.

Além disso, 31 pessoas foram detidas por suspeitas de atividade criminosa relacionada com o tráfico, informou o Governo da cidade em comunicado citado pela agência Reuters. Entretanto, 27 dos suspeitos detidos já foram libertados por um juiz. Em reação à libertação, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que foi uma decisão "inesperada" e que irá ser investigada: "O importante é ver quais foram os argumentos usados para libertar essas pessoas. Não nos apressemos. Se alguém agiu de forma imprópria ou ilegal, se houve corrupção, vai ser condenada".

Tepito, ao norte do centro da capital do México, é conhecido há muitos anos pela atividade ilícita relacionada com droga. A libertação de quase todos os suspeitos foi vista como um revés para o governo, que está a lutar para controlar a violência entre gangues.