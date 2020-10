Alugam guindaste para ver amiga hospitalizada com cancro

JN Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O gesto é insólito mas bonito: um grupo de mulheres de La Plata, Argentina, alugou um guindaste para poder visitar uma amiga, doente oncológica, internada num hospital há dois meses.

Depois de a pandemia ter obrigado à forte restrição de visitas do utentes no Hospital Fleming de La Plata, na província de Buenos Aires, as amigas de Gabriela, 52 anos, hospitalizada com cancro, pensaram numa forma de poderem visitá-la, sem pôr em causa as normas de segurança e em risco a saúde de todas.

Num vídeo amador divulgado nas redes sociais, pode ver-se o grupo de mulheres a subir, pelo guindaste, até ao terraço do hospital, onde veem Gabriela, que as observa de uma janela, dois meses depois de terem estado juntas pela última vez. Nesse momento, todas gritam de alegria e dão sinais de apoio.

"A ideia surgiu da necessidade de visitá-la, o isolamento estava a durar há demasiado tempo. Passamos muito tempo juntas, pertencemos a um grupo de corrida e sentimos muito a falta dela", explicou uma das envolvidas à imprensa local, acrescentando que a "ideia era fazer alguma coisa linda, que pudesse trascender e marcar a diferença".

A Argentina registou mais 14.932 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 931.967 infeções. De acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, o país, com 44 milhões de habitantes, é o quinto mais afetado em termos de infeções, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia.