Aluno de 16 anos invade sala de aula e mata professora à facada em França

Uma professora de uma escola no sudoeste de França morreu, esta quarta-feira, esfaqueada por um aluno durante uma aula. ​​​​​​

A professora de espanhol, de 50 anos, estava a dar uma aula na escola da cidade de Saint-Jean-de-Luz quando um aluno de 16 anos entrou na sala e a atacou com uma faca. A docente entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistida de emergência no local, mas acabou por sucumbir aos ferimentos, segundo disse o procurador Jerome Bourrier à France-Press.

De acordo com a "BFMTV", o agressor é um adolescente com problemas psicológicos que alegou estar "possuído" após esfaquear a professora no peito. Após o ataque, o aluno fugiu para outra sala, onde disse a um professor que uma voz lhe disse para cometer a agressão. O professor ficou com a arma do aluno e permaneceu com ele até à chegada da polícia, que deteve o estudante.

O ministro da Educação de França, Pap Ndiaye, reagiu à notícia, dizendo estar "extremamente emocionado" com a morte da professora.

Immense émotion suite au décès aujourd"hui d"une professeure au lycée Saint-Thomas-d"Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. - Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 22, 2023

"Mal posso imaginar o trauma que isto representa a nível local e, de forma mais geral, na escala nacional", disse o porta-voz do governo, Olivier Veran.

A escola Saint-Thomas d'Aquin é um estabelecimento católico particular perto do centro de Saint-Jean-de-Luz, um conhecido local de férias de verão em França. Na hora do almoço, os alunos que tinham sido instruídos a permanecer nas salas de aula puderam deixar a escola e muitos foram recolhidos pelos pais.