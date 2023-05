Aluno dispara numa escola em Belgrado, há um morto e vários feridos

JN/Agências Hoje às 09:49 Facebook

Um adolescente disparou, esta quarta-feira de manhã, numa escola do ensino básico no centro de Belgrado, causando um morto e vários feridos.

A polícia recebeu uma chamada telefónica a propósito de um tiroteio na escola Vladislav Ribnikar, por volta das 8.40 horas, horário local (7.40 horas em Portugal continental), referiram as autoridades policiais em comunicado.

O suspeito, um estudante do sétimo ano do ensino básico (terá entre 13 e 14 anos), foi detido, segundo a polícia.

O adolescente aparentemente disparou vários tiros, com uma arma do pai, contra outros alunos e o guarda que fazia a segurança da escola.

Os meios de comunicação social sérvios informaram que o guarda morreu no tiroteio. A polícia não forneceu mais detalhes sobre o caso.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), vários pais aterrorizados chegaram à escola à procura dos seus filhos.

Imagens dos meios de comunicação locais mostraram a comoção do lado de fora da escola quando a polícia retirou o suspeito do tiroteio do local.

Tiroteios em massa na Sérvia são extremamente raros. No entanto, especialistas alertam repetidamente sobre o número de armas que permaneceram no país após as guerras da década de 1990.

A polícia isolou os quarteirões em redor da escola Vladislav Ribnikar, que se localiza no centro de Belgrado.

O ensino básico na Sérvia é composto por oito anos de escolaridade.