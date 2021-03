Amazon nega que motoristas tenham de urinar em garrafas. Mas cá estão elas

JN Hoje às 18:10 Facebook

Os supostos abusos cometidos pela Amazon voltam mais uma vez a dar que falar, depois de um congressista do Wisconsin ter lançado mais uma acha para a fogueira que vai queimando a reputação da tecnológica norte-americana.

"Pagar 15 dólares à hora [quase 13 euros] aos trabalhadores não torna o 'local de trabalho progressista' quando se combate os sindicatos e faz os trabalhadores urinarem em garrafas de água", escreveu no Twitter o democrata Mark Pocan, na quarta-feira. A reação da Amazon não tardou: "Não acreditam mesmo que urinar em garrafas de plástico é real, pois não? Se isso fosse verdade, ninguém trabalharia para nós." Será assim? Os trabalhadores mostram que não.

Por muito que custe a crer, a revista "Motherboard", suplemento sobre tecnologia lançado pela empresa de comunicação social "Vice", dá conta de vários motoristas de entregas da Amazon que se veem mesmo obrigados a urinar em garrafas de plástico e copos de café quando estão de serviço, facto que está "bem documentado" e que é um "grande ponto de debate" entre muitos estafetas pelo país inteiro.

A Amazon tem tentado travar os movimentos sindicalistas dentro da empresa Foto: Frederic J. Brown / AFP

A explicação está na pressão com que lidam para completarem o serviço o mais rapidamente possível, sendo que estamos a falar de motoristas que entregam até 300 encomendas por dia em turnos de 10 horas, e para quem gastar tempo a procurar casas de banho nem sempre é opção. "Somos pressionados a terminarmos o percurso antes de anoitecer e ter que encontrar uma casa de banho implicaria fazer um desvio de 10 minutos para encontrar uma, (...) o que significa mais 20 a 30 minutos de ida e volta", explicou à "Motherboard" um motorista da empresa, contando que, como os motoristas bebem muita água durante o dia, a necessidade de urinar sem sair das carrinhas é regular.

"Posso dizer que se eu conduzisse até encontrar uma casa de banho, teria de entregar encomendas a noite toda e isso poderia significar castigos, que levariam ao despedimento." E, por isso, urina numa garrafa: "Na parte de trás da carrinha, longe de quaisquer pacotes. E limpo as minhas mãos com desinfetante porque sei que isso é nojento".

"Todos fazem isso", confirmou outro motorista, que usa os copos onde antes bebeu café. "Os melhores motoristas recebem horas extras, por isso há incentivo para economizar tempo."

No Twitter e no Reddit, há dezenas de tópicos sobre o assunto e centenas de comentários de motoristas que reutilizaram garrafas, copos, sacos e até embalagens de batatas fritas, para evitarem sair das carrinhas. De acordo com um anterior artigo da "Motherboard", a Amazon tem até equipas inteiras dedicadas ao controlo da intervenção dos trabalhadores nas redes sociais.

