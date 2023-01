Ambição política de mercenário e guerra em jogo na "trituradora de carne"

A batalha por Bakhmut dura há cerca de cinco meses. A conquista daquela cidade do Leste da Ucrânia é encarada como decisiva para os russos, particularmente para o chefe do grupo de mercenários da Wagner que é pago por Moscovo para guerrear na Ucrânia e que aparentemente quer ganhar corpo político para suceder a Putin.

"Bakhmut resiste apesar de tudo", disse o presidente ucraniano Vladymyr Zelensky, num balanço sobre um dos pontos mais quentes da guerra na Ucrânia do momento, no habitual discurso de fim de noite, no domingo. "A cidade está praticamente destruída pelos ataques russos, mas os nossos soldados continuam a resistir ao avanço" das forças de Moscovo, acrescentou.

O mesmo se aplica a Soledar. Um porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia disse, citado pela "Al Jazeera", que a cidade, conhecida pela mina de sal, continua sob domínio ucraniano, apesar do que descreveu como "ferozes ataques" das tropas russas.