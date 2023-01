Ameaças de bolsonaristas deixam Brasil em alerta máximo

Autoridades reforçam segurança depois de os apoiantes do ex-presidente convocarem novas manifestações por todo o país. Supremo mantém suspensão de Ibaneis Rocha.

Em resposta ao pedido da Procuradoria-Geral da União e do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Governo e o Distrito Federal (DF) avançaram com um conjunto de medidas para prevenir novos atos de violência. Três dias depois da invasão às sedes dos três poderes, começaram a circular, nas redes sociais, convites para manifestações que, desta vez, não se ficariam por Brasília, estando previstos protestos para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. As ameaças provenientes dos apoiantes mais radicais de Jair Bolsonaro deixaram o país em alerta, o que obrigou a uma forte mobilização das forças de segurança.

"Determinamos medidas para reforçar a segurança em todo o país devido ao facto de estarem a circular convites para novas manifestações", informou, esta quarta-feira, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Além das forças de segurança estarem, em "mobilização máxima", detalhou Ricardo Cappeli, recém-nomeado interventor federal do DF, também a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi parcialmente fechada. "Não há hipótese de se repetir os factos inaceitáveis de domingo", assegurou o responsável, que reforçou a "plena confiança nas forças de segurança do DF". No mesmo dia, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a lista de pessoas detidas durante o ataque ocorrido na Praça dos Três Poderes chegou aos 736 nomes.