Uma mulher portuguesa, de 42 anos, vai a julgamento no próximo mês e arrisca-se a pena de prisão perpétua, após ter sido detida no aeroporto de Perth, na Austrália, com cocaína em seis garrafas de plástico.

Ana Menezes foi detida pela Polícia Federal da Austrália após ter transportado vários quilos de cocaína no avião e ter sido fiscalizada no aeroporto de Perth, este domingo à noite. O visto de turista da portuguesa estava também fora do prazo.

A mulher foi esta segunda-feira presente a tribunal e deverá ser julgada a 17 de janeiro. "Não vai desfrutar das celebrações da Ano Novo", escreve a polícia australiana.

Ana Menezes chegou à Austrália através de um voo da Qatar Airways, com origem em Doha, capital do Qatar. As autoridades do aeroporto descobriram seis garrafas de plástico com droga, que eram supostamente produtos de higiene pessoal.

Segundo a imprensa local, a portuguesa pode enfrentar uma pena de prisão perpétua.