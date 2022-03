Anastácia, Viktoriia, Artur: notícias só do lado do Bem

José Miguel Gaspar, em Cracóvia Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Filipa, 22 anos, do Porto, acolhe e salva refugiados menores na sua casa em Cracóvia. Grupo "Portugueses na Polónia" já resgatou 50 jovens da fronteira da guerra.

A vida é tão arbitrária como as lágrimas, mas o destino de Anastácia, 16 anos, foi-lhe talhado logo no nome, é o nome dado àquelas que têm força para ressuscitar. Artur teve que ser resgatado com urgência de Zalischchyky, uma cidade-círculo bordada pelo rio Dniester: daqui a duas semanas vai fazer 18 anos e se ficasse na Ucrânia era um perigo, era instantaneamente atirado para a frente para combater. Viktoriia fugiu de Obukhovichi, Norte da capital Kiev, tem 16 anos e vive em afogo e sufocação: há vários dias que não tem notícias dos pais, que ficaram lá atrás onde a guerra está a estrondar. Que tempo hediondo é este, de dentes frios arreganhados? Hoje é o 24.º dia da guerra da Rússia sobre a Ucrânia.

Filipa Braz levanta-se do sofá da sua sala quentinha e caminha como uma gata em pontas: evita fazer barulho porque as "crianças" estão a dormir. Ela tem 22 anos, é do Porto, vive em Cracóvia, Polónia, desde 2019, trabalha para a Shell, e é a "mãe" daqueles três. Ela sorri, tem espanto e gratidão: ofereceu-se para acolher temporariamente na sua casa os três menores que fogem da guerra e se refugiarão em Portugal. "Somos privilegiados pela vida que tempos e se a temos, temos que retribuir, ajudar, ajudar. Mas é comovente fazermos o Bem, não lhe vou mentir", diz a Filipa, orgulho da mãe Arminda, do pai Carlos, da tia Fátima, da família toda que vê nela bondade a abundar.