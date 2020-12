Andy Pope, o "polícia da memória" que identificou mais de dois mil suspeitos

JN Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente britânico da West Midlands Police, em Birmingham, Inglaterra, ficou conhecido como "polícia da memória" pelo seu talento para identificar suspeitos por lhes reconhecer a cara. Andy Pope diz que consegue lembrar-se de rostos por vários anos e até hoje já identificou mais de duas mil pessoas, algumas das quais com a cara tapada.

O polícia de 43 anos foi reconhecido pelo chefe daquela autoridade em 2018, quando ultrapassou a marca dos mil suspeitos identificados e agora tem como objetivo chegar aos 2500 até 2022.

Andy Pope, de Redditch, afirma que é "impossível explicar" o seu talento. "É apenas um instinto de que é a tal pessoa e, felizmente, está certo", disse o agente apelidado de "polícia da memória" pelos colegas.

"Embora tenha sido um ano como nenhum outro, continuei a trabalhar como de costume, com a mesma preparação. Certifiquei-me de estar totalmente atualizado sobre as imagens das pessoas procuradas pela autoridade e valeu a pena", acrescentou Andy, citado pela BBC.

Pope trabalha em Birmingham e patrulha os meios de transporte no condado metropolitano de West Midlands, passando a maior parte do tempo em comboios e autocarros.

O seu recorde de mais suspeitos identificados num só dia é de 17 e uma vez ele foi capaz de reconhecer um homem num restaurante enquanto esperava no semáforo.

Andy Pope juntou-se àquela autoridade em 2012 e é um entre apenas 20 membros da "Associação de Super Reconhecedores", um órgão que representa aqueles com excelentes capacidades de memória e que deseja que a habilidade seja reconhecida como um ramo da ciência forense.

O polícia também foi indicado para os Amplifon Awards For Brave Britons 2020 - prémios que celebram as realizações de pessoas e animais excecionais de todas as esferas da vida, de todas as idades e de todo o Reino Unido - devido ao seu trabalho.