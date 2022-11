Angariou mais de 170 mil euros no TikTok para funcionária idosa do Walmart se reformar

JN Hoje às 14:35 Facebook

Um vídeo de poucos segundos publicado no TikTok gerou empatia de milhares de pessoas que angariaram mais de 170 mil euros em cerca de dez dias para que uma funcionária idosa do Walmart pudesse acabar de pagar a casa e reformar-se.

Devan Bonagura, utilizador do TikTok, publicou recentemente um vídeo de uma funcionária idosa do Walmart, identificada pelo seu crachá como Nola, sentada sozinha na sala de descanso do supermercado. "A vida não deveria ser tão difícil", escreveu no vídeo, que se tornou viral na aplicação.

Em resposta ao incentivo de outros utilizadores que comentaram o vídeo, Bonagura criou uma conta de angariação de fundos online na plataforma GoFundMe no mesmo dia para a trabalhadora se poder reformar. Em 24 horas, arrecadou mais de 100 mil dólares (equivalente a 96 405 euros). Uns dias depois, publicou um vídeo de si próprio com Nola, a quem transferiu o dinheiro angariado. "Viram que é muito trabalhadora, obviamente", disse à mulher. "Estamos todos muito orgulhosos de si e queríamos oferecer os 110 mil dólares que foram arrecadados para si".

"Eu aceitaria, mas ainda teria de trabalhar até receber os outros 60 mil dólares para pagar a casa", disse a mulher, aparentemente perplexa com as doações. Nola acabou por concordar que a soma ajudaria, observando que a hipoteca "cairia muito" e não "demoraria muito" até conseguir poupar o valor restante.

No entanto, as doações continuam e, até ao momento, já foram angariados mais 181 mil dólares (mais de 174 mil euros) no GoFundMe.

O salário médio do Walmart é de 19 dólares por hora e poupar 60 mil dólares exigiria que Nola trabalhasse muitos mais anos. Se trabalhasse 40 horas por semana, ganharia 39 520 dólares por ano antes de impostos e despesas do dia-a-dia, como alimentação e transporte.