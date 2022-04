Angelina Jolie visita Lviv

JN Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), visitou, este sábado, a cidade de Lviv, na Ucrânia.

A atriz encontrou-se com crianças órfãs e deslocadas, incluindo jovens evacuados de Mariupol, e ainda com as organizações locais, que estão a gerir a crise migratória em território ucraniano e a ajudar os afetados pelo conflito.

A ativista surpreendeu as crianças num café em Lviv, cidade que tem escapado à brutalidade russa e para onde muitos deslocados se têm refugiado.