"Angelina Jolie zombie" condenada a 10 anos de prisão

A iraniana Sahar Tabar, conhecida pela alcunha "Angelina Jolie zombi", foi condenada a dez anos de prisão "por promover a corrupção pública de jovens" ao manipular fotografias no Instagram.

A instagrammer Sahar Tabar, cujo nome verdadeiro é Fatemeh Khishvan, que há um ano foi presa por partilhar fotografias do seu rosto altamente distorcido, foi agora condenada a 10 anos de prisão, avança o "The Guardian", citando o advogado de defesa, que ainda espera um perdão. A iraniana estava acusada de corromper jovens, desrespeitar a República Islâmica do Irão, blasfémia, incitação à violência e obtenção de dinheiro por meios inadequados. Terá sido absolvida de duas das acusações.

Ao postar imagens suas bastante alteradas, com um rosto muito magro e acinzentado, a jovem de 19 anos popularizou-se nas redes sociais, alcançando meio milhão de seguidores e a alcunha de "Angelina Jolie zombie", por fazer lembrar, em algumas fotos e de forma hiperbolizada, a fisionomia da atriz. Embora haja quem a acuse de ter feito intervenções cirúrgicas para ficar parecida com a norte-americana, a iraniana garante que, embora tenha feito preenchimento labial e uma cirurgia ao nariz, a aparência resulta de manipulação com maquilhagem e Photoshop.

Já na prisão, a jovem apelou à ajuda da atriz de Hollywood para lutar "contra este apartheid de género", alegando que "a República Islâmica tem uma história de atormentar mulheres".

Em tribunal, o advogado da jovem apresentou um relatório médico que apontava para um estado mental fragilizado e um histórico de visitas a hospitais psiquiátricos.