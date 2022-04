Angolana queima filha com água quente após esta se queixar de ter fome

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

Uma mulher de 35 anos que terá queimado a filha com água a ferver, em Luanda, após a menor reclamar ter fome, foi detida pela polícia por ofensa à integridade física por queimadura.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, a situação ocorreu no município angolano de Viana, quando a detida arremessou uma panela com água a ferver à filha, que se queixava de fome.

O oficial da polícia angolana, que apresentava o balanço da situação de segurança pública referente aos dias 8, 09 e 10 de abril de 2022, em Luanda, disse também que neste período foram detidos 109 cidadãos suspeitos pela prática de diversos crimes.

A corporação apreendeu igualmente sete armas de fogo e registou, neste período, 26 acidentes de viação que resultaram em quatro mortos e 21 feridos.