Animal "mais comprido do mundo" descoberto na Austrália

Uma criatura aquática com pelo menos 47 metros foi captada, durante uma expedição científica feita pelo Schmidt Ocean Institute, na costa da Austrália.

Cientistas australianos documentaram, nos desfiladeiros submarinos de Ningaloo, no Oceano Índico, aquele que a comunidade científica acredita ser o animal mais comprido do mundo. O sifonóforo, da classe dos invertebrados marinhos, com um anel externo de pelo menos 47 metros de comprimento e características gelatinosas, foi descoberto a 610 metros de profundidade, durante uma expedição de um mês à costa australiana.

Nerida Wilson, principal responsável pela descoberta e chefe da Unidade de Sistemas Moleculares do Museu da Austrália Ocidental, descreveu o animal como uma "enorme espiral que flutua na coluna de água". O comprimento agora divulgado, disse um porta-voz do Schmidt Ocean Institute à imprensa australiana, está nivelado por baixo. "Pode medir até 119 metros quando tudo estiver dito e feito", admitiu, explicando que os cientistas continuam a tentar medir o sifonóforo com "mais precisão", para atualizar o número em breve.

Além deste animal, o Schmidt Ocean Institute detetou ainda mais 30 novas espécies sub-aquáticas. "O que é particularmente fascinante nesta parte do mundo, é que ainda não foi explorada. Sempre que mergulhamos, o mar é tão vasto e tão pouco conhecido que é fácil fazer novas descobertas e encontrar algo nunca antes visto. Parece que estamos noutro planeta", disse Jyotika Virmani, diretora-executiva do instituto, que divulgou imagens do gigante invertebrado nas redes sociais.