Anthony Albanese vence eleições e é o novo primeiro-ministro da Austrália

O trabalhista Anthony Albanese proclamou, este sábado, a vitória nas eleições legislativas da Austrália, considerando que os eleitores votaram pela mudança face a nove anos de governo dos conservadores.

"O povo australiano votou pela mudança", congratulou-se Albanese no discurso de vitória, prometendo transformar a Austrália numa "superpotência" das energias renováveis e anunciando que participará como primeiro-ministro eleito no Diálogo de Segurança Quadrilateral, que junta Austrália, Japão, Índia e EUA.

O conservador Scott Morrison já tinha reconhecido a derrota, declarando que "é importante que o país tenha certezas e siga em frente", referindo-se ao encontro quadrilateral que decorre na terça-feira no Japão, onde a Austrália teria que enviar o primeiro-ministro.

Os trabalhistas prometeram aos eleitores aumento do salário mínimo e assistência financeira para os australianos, a braços com a inflação mais elevada desde 2001 e com grandes aumentos dos preços da habitação. O partido vencedor das legislativas propõe-se ainda reduzir em 43% as suas emissões de gases com efeitos de estufa até 2050.