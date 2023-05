JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

A antiga primeira-dama dos EUA Rosalynn Carter tem demência, anunciou, esta terça-feira, a sua família.

Agora com 95 anos, Rosalynn Carter permanece em casa com o esposo, o antigo presidente Jimmy Carter, com 98, que tem estado a receber cuidados médicos desde o início deste ano.

Em comunicado, a família notou que Rosalynn Carter passou a sua longa vida pública a defender e promover os interesses de pessoas e famílias afetadas pela doença mental e dos que cuidam de familiares com esta doença. "A senhora Carter afirmava com frequência que só existiam quatro tipos de pessoas neste mundo: "os que foram prestadores de cuidados, os que são prestadores de cuidados, os que vão ser prestadores de cuidados e os que precisam de prestadores de cuidados".

No seguimento, a família salientou: "Estamos a experimentar a alegria e os desafios desta jornada".

Os Carters apenas têm recebido visitas de familiares e amigos estreitos desde que o antigo presidente anunciou em fevereiro que iria dispensar mais intervenções médicas depois de uma série de estadias hospitalares curtas.

A família não revelou qualquer diagnóstico específico em relação ao antigo presidente ou em relação à antiga primeira-dama.

Um em cada 10 norte-americanos tem demência, especificou-se no texto.

"Reconhecemos, como ela o fez há mais de meio século, que o estigma é com frequência uma barreira que impede as pessoas e as suas famílias de procurar e obter o muito necessário apoio. Esperamos que ao partilhar as notícias sobre a nossa família aumentem as importantes conversas à mesa da refeição e nos consultórios médicos em todo o país", acrescentaram os familiares.

Eleanor Rosalynn Smith nasceu em Plains, em 18 de agosto de 1927. A mãe de Jimmy Carter, uma enfermeira, levou-a, recém-nascida, para a casa da família Smith. Poucos dias depois, Lillian Carter levou o seu filho para uma visita, o que resultou que o futuro presidente e a futura primeira-dama se encontraram enquanto recém-nascidos. Casaram-se em 7 de julho de 1946. Jimmy Carter gostava de dizer que a sua esposa era "mais política" do que ele, um ponto que ela não contestava.