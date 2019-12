Antigo colaborador de Trump condenado por conspiração contra os EUA

Hoje às 18:11 Facebook

Um juiz federal condenou Rick Gates, um antigo assessor de campanha de Donald Trump, a 45 dias de prisão e três anos de liberdade condicional, por conspiração contra os EUA.

Rick Gates, que acabou por colaborar com as autoridades, foi investigado pelo procurador-especial Robert Mueller no âmbito de uma investigação sobre um alegado conluio entre a equipa de campanha de Donald Trump, onde trabalhou, e o Governo russo, para interferência nas eleições presidenciais de 2016.

Rick Gates declarou-se culpado por acusações de falsas declarações e conspiração contra os Estados Unidos, quando investigado sobre o seu trabalho como consultor político, disponibilizando-se para colaborar com a justiça na investigação do caso russo.

O Departamento de Justiça disse que a "assistência extraordinária" em várias investigações sobre o Presidente levaram os procuradores a não se opor ao pedido dos advogados de Gates de pena de liberdade condicional.

Ainda assim, um juiz federal condenou o antigo colaborador de Trump a 45 dias de prisão e três anos de liberdade condicional.

Gates é um de vários colaboradores de Trump acusados na investigação do procurador-especial Robert Mueller sobre o caso russo, tendo-se declarado culpado das acusações de falsas declarações e conspiração contra os Estados Unidos e tendo sido elogiado pelo Departamento de Justiça pela sua cooperação "consistente e leal".

Todos os colaboradores de Trump acusados se declararam culpados no julgamento e os três que anteriormente já tinham sido condenados sofreram igualmente penas de prisão efetiva.

Dois outros colaboradores ainda aguardam uma sentença judicial.