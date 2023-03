Antigo vice-senador nigeriano condenado por "comprar" rim para a filha

Um político nigeriano e a mulher foram condenados por tráfico de órgãos, no Reino Unido. O veredicto, primeiro de sempre ao abrigo da Lei da Escravatura Moderna, resultou, ainda, na condenação de um médico da Nigéria, também ele beneficiário de um transplante ao arrepio da lei.

Ike Ekweremadu, antigo vice-presidente do Senado da Nigéria, a mulher, Beatrice, e o médico Obinna Obeta foram considerados culpados de facilitar a viagem de um jovem nigeriano para Inglaterra com o fim de o usar como dador de um rim para a filha do antigo governante nigeriano, Sonia Ekweremadu. A jovem chorou em tribunal quando soube do caso e saiu ilibada. A sentença será lida a 5 de maio.

O procurador do Ministério Público (MP) britânico Hugh Davies disse que o casal Ekweremadu e o médico trataram o dador como "um bem dispensável - repositório de peças sobresselentes"; considerou que os arguidos entraram "numa transação comercial fria e desumana" com a vítima, um jovem de 20 anos que ganhava a vida, de miséria, a vender capas de telemóvel nas ruas de Lagos, na Nigéria.