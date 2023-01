Antigos governantes dos EUA devem verificar se possuem documentos confidenciais

JN/Agências Hoje às 00:03 Facebook

O Arquivo Nacional pediu a antigos presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos que verifiquem novamente se possuem documentos confidenciais nos seus registos pessoais, como aconteceu com Joe Biden e Mike Pence, noticiou, esta quinta-feira, a agência Associated Press (AP).

De acordo com duas fontes ligadas ao processo, citadas pela AP, os arquivos enviaram uma carta a representantes de ex-presidentes e vice-presidentes que remontam a Ronald Reagan, para garantir a conformidade com a Lei de Registos Presidenciais.

Esta lei estabelece que qualquer registos criado ou recebido pelo presidente são propriedade do governo dos EUA e serão geridos pelos arquivos no final de mandato.

Os arquivos enviaram cartas a representantes dos ex-presidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush e Ronald Reagan, e os ex-vice-presidentes Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore e Dan Quayle.

O envio desta solicitação a antigos governantes tinha sido noticiado pela estação CNN.

Porta-vozes dos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton e dos ex-vice-presidentes Mike Pence, Dick Cheney, Al Gore e Dan Quayle não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, referiu a AP.

Os advogados do atual presidente, Joe Biden, encontraram documentos confidenciais da época em que era vice-presidente (2009-2017) e senador (1973-2009) na sua residência privada e num escritório.

O antigo chefe de Estado, Donald Trump, quando saiu da Casa Branca levou consigo caixas inteiras de documentos, embora uma lei datada de 1978 obrigue qualquer presidente a entregar ao Arquivo Nacional todos os seus documentos de trabalho, em que se incluem cartas e mensagens de correio eletrónico.

Documentos marcados como confidenciais foram descobertos na semana passada na residência privada do ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence (2017-2021) no estado do Indiana, revelou esta terça-feira o seu advogado.

A gestão de documentos confidenciais tem sido um problema intermitente há décadas, quer com presidentes, quer com membros do governo e funcionários de várias administrações, que remonta a Jimmy Carter. A questão ganhou maior importância desde que Trump reteve intencionalmente material classificado na sua propriedade na Florida.

O procurador-geral Merrick Garland nomeou um advogado especial para investigar o tratamento dos documentos por Trump e também por Biden.