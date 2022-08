António Guterres está na Ucrânia para reunir com Zelensky e Erdogan

JN com agências Hoje às 10:18 Facebook

O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou esta quarta-feira à cidade de Lviv, na Ucrânia, e hoje vai encontrar-se com o presidente da Ucrânia e da Turquia.

A visita de António Guterres acontece depois do acordo alcançado no mês passado que permitiu retomar as exportações de cereais, depois de a invasão da Rússia ter bloqueado o abastecimento global destes produtos.

A reunião também ocorre um dia depois de o secretário-geral da ONU ter dito que era "urgente" que as entidades que controlam as atividades nucleares pudessem inspecionar a central de Zaporizhzhia, cuja ocupação pelas forças de Moscov otem suscitado preocupações sobre um possível acidente nuclear.

Um porta-voz de Guterres afirmou que o chefe da ONU, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan discutirão o acordo de cereais, bem como "a necessidade de uma solução política para este conflito". Acrescentou ainda que "não tinha dúvidas de que a questão da central nuclear" seria levantada. Zelensky avançou que "trabalhariam para obter os resultados necessários para a Ucrânia".

Guterres deve viajar na sexta-feira para Odessa, um dos três portos envolvidos no acordo de exportação de cereais - fechado em julho sob a égide da ONU com a mediação de Ancara.

Depois, seguirá para a Turquia para visitar o Centro de Coordenação Conjunta, órgão encarregado de supervisionar o acordo.

Segunda dados da ONU, na primeira quinzena de agosto foram autorizados 21 cargueiros a navegar sob o acordo, transportando mais de 563 mil toneladas de produtos agrícolas, incluindo mais de 451 mil toneladas de milho.

O primeiro carregamento de ajuda alimentar da ONU para a África chegou ao Estreito de Bósforo na quarta-feira carregando 23 mil toneladas de trigo.