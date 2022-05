Ao 84.º dia, o primeiro soldado russo julgado confessou todos os crimes

A troca de acusações entre Kiev e Moscovo continua. Desta vez, o Kremlin acusa a Ucrânia de uma "total ausência de vontade" de negociar e acabar com a guerra, informando que, desde segunda-feira, 959 soldados presos na Azovstal se renderam. Entretanto, a polícia ucraniana anunciou ter encontrado, até agora, quase 1300 corpos de civis nos arredores de Kiev. Execuções sumárias, torturas e outros abusos denunciados pela "Human Rights Watch". O primeiro soldado russo julgado por crimes de guerra disse "sim" a todas as acusações.

- As forças russas estão a realizar mais ataques aéreos contra a região de Lugansk, no leste ucraniano, e a atingir com mísseis a região ocidental de Lviv, para compensar as falhas do Exército, adiantou o presidente ucraniano, Zelensky.

- Devlet Bahceli, líder do Partido de Ação Nacionalista, aliado do presidente turco Erdogan, manifestou preocupação com o alargamento da NATO, alertando que a adesão da Suécia e Finlândia pode provocar a Rússia e expandir a guerra.

- Os embaixadores da Finlândia e da Suécia junto da NATO entregaram, esta quarta-feira de manhã, os pedidos de adesão dos dois países à organização, no que o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, classificou como um "passo histórico".

- A organização não-governamental "Human Rights Watch" denunciou hoje execuções sumárias, torturas e outros abusos graves cometidos sobre civis pelas forças russas que controlam grande parte das regiões ucranianas de Kiev e Chernihiv. Os casos terão acontecido entre finais de fevereiro e em março. De referir que, segundo as autoridades policiais, foram encontrados quase 1300 corpos de civis nos arredores de Kiev, desde o início da invasão.

- O ginasta russo Ivan Kuliak foi suspenso por um ano pela Federação Internacional de Ginástica por ter exibido, durante a Taça do Mundo de Doha, um símbolo utilizado pelo exército russo na invasão à Ucrânia.

- Quase 960 soldados ucranianos que estavam na fábrica Azovstal, em Mariupol, renderam-se às forças russas desde segunda-feira, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. "Nas últimas 24 horas, renderam-se 694 combatentes, incluindo 29 feridos. Desde 16 de maio, renderam-se 959 combatentes, incluindo 80 feridos", disse o ministério numa declaração citada pelas agências AFP, AP e EFE.

- O primeiro-ministro português, António Costa, salientou hoje o apoio de Portugal às candidaturas da Finlândia e Suécia à NATO, considerando que a entrada destes dois países contribuirá para consolidar o bloco europeu e reforçar a fronteira externa da Aliança Atlântica.

- O Kremlin acusou a Ucrânia de "total ausência de vontade" para negociar com a Rússia e para pôr termo ao conflito que decorre em solo ucraniano desde o início da ofensiva.

- O líder separatista pró-Rússia da autoproclamada República de Donetsk, Denis Pushilin, afirmou que os chefes militares ucranianos cercados no complexo siderúrgico de Azovstal ainda permanecem naquelas instalações, após a saída de quase mil soldados.

- A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, apelou, numa entrevista publicada esta quarta-feira, para que não seja facultada qualquer "porta de saída" ao presidente russo, Vladimir Putin, com quem considera inútil continuar a falar.

- O primeiro soldado russo a ser julgado por crimes de guerra na Ucrânia desde o início da invasão declarou-se culpado, esta quarta-feira, perante um tribunal em Kiev, reconhecendo todas as acusações.

- As tropas russas estão a recusar-se cada vez mais a participar nos combates na Ucrânia, disse a principal diretoria de informações do Ministério da Defesa ucraniano.

- O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou decretos para estender a lei marcial e a mobilização durante mais 90 dias, a partir de 25 de maio.