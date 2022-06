Com as três pontes de Severodonetsk destruídas pelas tropas de Moscovo, os residentes na estratégica cidade do leste ucraniano estão sem opções de saída. Ao 111.º dia de guerra, quase 90% do Donbass está controlado pelos russos. A batalha na região "irá certamente ficar na história militar como uma das mais violentas da Europa", lamentou o presidente da Ucrânia, Zelensky.