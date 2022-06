Hoje às 08:04 Facebook

Moscovo acusa Kiev de planear ataques contra território russo com as novas armas prometidas pelos EUA. Os lançadores de "rockets" estão a ser usados como arma de arremesso político, enquanto de Itália chega o desconforto com contactos do radical de direita Matteo Salvini com representantes russos.