As forças russas estão a intensificar os ataques contra a região do Donbass, com "bombardeamentos brutais", segundo Volodymyr Zelensky. Pelo menos 13 pessoas morreram na quinta-feira, mas "o assalto a Severodonetsk foi infrutífero", segundo os ucranianos. O antigo presidente russo Dmitry Medvedev considera "loucas" e "infernais" as sanções económicas impostas a Moscovo.