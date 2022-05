Depois de, no sábado, terem sido retirados todas as mulheres, crianças e idosos que estavam presos na fábrica de aço Azovstal, em Mariupol, chega a notícia de que a Rússia bombardeou uma escola em Lugansk, matando duas pessoas. Acredita-se, porém, que haja mais 60 mortos entre os escombros. Zelensky fala hoje com o G7 sobre a situação da guerra e os embaixadores dos Estados-membros discutem a nova ronda de sanções contra a Rússia. Siga ao minuto o 74.º dia de guerra no JN.