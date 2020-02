Hoje às 12:33 Facebook

Acompanhe em direto a construção de um hospital na região de Wuhan, na China, que vai ter capacidade para mil camas para acolher pacientes infetados com o coronavírus. Prevê-se que as obras terminem esta segunda-feira, 3 de fevereiro.

Milhares de pessoas têm assistido ao vídeo em direto, na Internet, da construção de dois novos hospitais na região de Wuhan, na China. As autoridades de saúde do país tentam assim responder aos milhares de infetados com o novo coronavírus, que já fez mais 300 mortos.

O primeiro hospital pré-fabricado prevê-se que fique pronto a 3 de fevereiro, já o segundo deverá ficar operacional a 5 de fevereiro.