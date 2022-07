Hoje às 11:32 Facebook

O 138.º dia de guerra começou com um bombardeamento russo a Kharkiv, que terá causado pelo menos três mortos. Após um fim de semana calmo e sem avanços no terreno, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, a Ucrânia reclama a conquista, esta segunda-feira, de uma localidade perto de Kherson.