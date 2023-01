Hoje às 17:02 Facebook

A tomada de posse de Lula da Silva como novo presidente do Brasil decorre este domingo, em Brasília. Apesar do reforço de segurança, a cerimónia conta com a participação de centenas de convidados internacionais.

Mais de 15 mil polícias estão em prontidão devido à ameaça da extrema-direita.