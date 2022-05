Rita Salcedas Hoje às 08:23, atualizado às 08:55 Facebook

Continuam as negociações "muito difíceis" com vista à evacuação de Mariupol, garante Zelensky, que não faz previsões para o fim da guerra. Por outro lado, o chefe da inteligência militar da Ucrânia atirou que "o ponto de rutura será na segunda metade de agosto" e que "a maioria das ações de combate ativas terá terminado" até ao fim do ano.