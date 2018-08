Hoje às 01:50, atualizado às 01:51 Facebook

Acompanhe em direto o primeiro debate presidencial no Brasil, organizado pela rede de televisão Bandeirantes.

Confirmaram participação Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), Ciro Gomes, do Partido Trabalhista Democrático (PDT), Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Geraldo Alckmin, do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Haverá também três candidatos de pequenas siglas com menos de 2% de intenção de voto: Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriotas, e Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

A primeira volta das presidenciais brasileiras decorre a 7 de outubro.