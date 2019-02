Hoje às 16:10, atualizado às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Este sábado está a ser marcado por confrontos na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, que foi bloqueada pelas forças militares venezuelanas, para impedir a chegada de ajuda humanitária ao país.

Imagens da Ponte Simón Bolivar, do lado colombiano da fronteira, quando se espera que cheguem camiões carregados com ajuda humanitária. Na fronteira com o Brasil, Guaidó garante que já entrou um veículo de ajuda.

Direto do lado venezuelano da mesma fronteira, em Ureña.