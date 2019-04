Rita Salcedas e Sandra Alves Hoje às 13:54, atualizado às 17:28 Facebook

Milhares de civis aliaram-se aos militares favoráveis a Juan Guaidó, depois de o autoproclamado presidente interino da Venezuela ter apelado à mobilização do povo para acabar com a "usurpação" do Governo de Maduro, que fala em tentativa de golpe de Estado. Ao longo do dia a tensão tem aumentado nas ruas de Caracas.

Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos