Hoje às 08:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a exportação de eletricidade da Ucrânia para a União Europeia. Um passo mais no caminho de aproximação entre Kiev e Bruxelas. No terreno, a guerra continua e a noite trouxe a morte a pelo menos 18 pessoas no lastro de mísseis disparados por aviões russos, alegadamente. Falta versão de Moscovo.