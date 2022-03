A Câmara Municipal de Mariupol anunciou que vai haver uma nova tentativa de evacuação da cidade às 12 horas locais (10 horas em Lisboa). A ofensiva russa na Ucrânia entra no 11º dia com mais um bombardeamento russo a uma zona residencial, desta vez em Zhytomyr, 140 quilómetros a noroeste de Kiev. Ucrânia diz que a Rússia já perdeu 11 mil soldados desde o início do conflito.