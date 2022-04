A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a caminho de Kiev para um encontro com o presidente ucraniano. Entretanto, no terreno, os bombardeamentos russos impediram a retirada de civis de Donetsk. Dois "rockets" atingiram uma estação de comboios onde estavam milhares de pessoas a tentar fugir da ofensiva nesta região. A guerra continua, apesar do aumento das sanções à Rússia e a empresas russas.