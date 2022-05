Hoje às 09:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Vladimir Putin, não está satisfeito com o avanço da guerra na Ucrânia, particularmente no Donbass. Segundo fontes ocidentais, as decisões estão agora a ser tomadas diretametne pelo líder russo. Entretanto, Volodymyr Zelensky saudou a retirada de 264 militares feridos da fábrixa Azovstal.