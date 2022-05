A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera a Rússia como " a ameaça mais direta" à ordem mundial. Uma declaração feita no dia em que, da Finlândia, paredes-meias e frágeis com o território russo, chegam notícias de um plano de adesão à NATO. No terreno, novidades em Kharkiv: forças ucranianas forçaram o invasor a recuar.