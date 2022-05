Ao 91.º dia de guerra, a Rússia está a utilizar tudo à sua disposição na batalha por Liman, Popasna, Sievierodonetsk e Slaviansk, no Donbass. O governador de Lugansk diz que a região do leste da Ucrânia "é agora como Mariupol", cidade deixada em ruínas. Volodymyr Zelensky defende que ucranianos devem orgulhar-se de terem combatido as forças russas durante três meses numa guerra que muitos na Rússia e no Ocidente esperavam que durasse três dias.