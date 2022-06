Hoje às 10:06, atualizado às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente do Senado russo defendeu, esta sexta-feira, que Moscovo está "condenado a interagir" com o Ocidente e disposto a ultrapassar o confronto com os países hostis. Enquanto decorrem combates no terreno, com Severodonetsk a dividir as atenções, cresce a preocupação com a sitaução epidémica em Ariupol e a falta d condições básicas nos territórios ocupados pelos russos.