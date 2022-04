O dia 56 da guerra na Ucrânia começa com o novo ultimato da Rússia para a rendição dos combatentes que resistem em Mariupol. Da noite, fica ainda a garantia do oligarca russo Oleg Tinkov, de que "90% dos russos são contra a guerra". Volodymyr Zelensky diz que o exército de Moscovo "está a inscrever-se para sempre na história mundial como o exército mais bárbaro e desumano do mundo."