Augusto Correia Hoje às 07:51, atualizado às 08:38 Facebook

Twitter

Partilhar

As tropas russas intensificaram as ações militares no Leste da Ucrânia. Segundo o governador de Lugansk, a "situação está difícil" na cidade de Severodonetsk. Um sinal evidente de que a região do Donbass é uma "prioridade incondicional" para a Rússia. Na frente diplomática, a nova ministra francesa dos Negócios Estrangeiros está de visita a Kiev.