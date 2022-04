Hoje às 07:58 Facebook

A contagem de morte continua na Ucrânia. Em Mariupol, haverá pelo menos cinco mil vítimas da barbárie, que ganhou dimensão com as execuções de civis em Bucha. O presidente ucraniano diz que Moscovo sente que tem permissão para matar porque as sanções não são suficientes. Entretanto, a Ucrânia pede "armas, armas, armas".