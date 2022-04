Kiev acordou atordoada com o bombardeamento de ontem, durante a visita do líder da ONU, António Guterres, à capital. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. "Um ato hediondo de barbárie", descreveram as autoridades ucranianas, que contam conseguir retirar, esta sexta-feira, os civis retidos no complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, onde já não há comida nem medicamentos para tratar os mais de 600 feridos. O minuto a minuto do JN.