JN Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, deverá sair da Terra pela primeira vez,, esta terça-feira, na companhia de um estudante e uma pioneira de aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço.

A viagem a bordo da New Sheppard até à entrada do espaço está a ser transmitido via YouTube. Veja em direto:

O voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas.

Se tudo correr conforme o previsto, Jeff e Mark Bezos, o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos, irão ver a Terra de uma janela e viver em microgravidade durante três ou quatro minutos antes de regressarem à Terra, a uma zona deserta do Texas, dez minutos depois da descolagem.