Lugansk admite referendo sobre adesão à Rússia

Mariana Albuquerque Hoje às 08:54, atualizado às 11:05

Ao 32.º dia de conflito, a Rússia confirmou que atacou Lviv com mísseis de cruzeiro de alta precisão. O Ministério da Defesa britânico anunciou que as tropas russas se preparam para cercar o Donbass, não havendo, para já, registo de avanço rumo à capital ucraniana. Face ao discurso inflamado de Joe Biden, no sábado, na Polónia, a Casa Branca explicou que o chefe de Estado não estava a pedir uma mudança de regime na Rússia, mas a defender que Putin não pode atacar os países vizinhos. Líder da região separatista de Lugansk admite realização de referendo sobre a adesão à Rússia.