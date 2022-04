Augusto Correia Hoje às 07:25, atualizado às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O dia começou com notícias de mais bombardeamentos russos na Ucrânia. O governador de Lviv urgiu os residentes a manterem-se nos abrigos, depois de quatro mísseis terem atingido aquela região perto da fronteira com a Polónia. Pelo menos seis pessoas morreram naquela cidade, que tem sido refúgio para deslocados internos. Ontem à noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou com o FMI sobre os planos para a reconstrução do país.